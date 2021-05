Noche de tensión en Castillejos tras el cierre de la frontera con Ceuta

Algunos de los migrantes consiguieron pasar a España durante los dias en los que Marruecos permitió el paso a Ceuta, pero han sido devueltos y ahora se sienten "engañados". Tras hacer decenas de kilómetros a pie o en autobuses fletados por el gobierno marroquí para "entrar en España", los inmigrantes se sienten engañados y utilizados por Marruecos. No solo marroquíes, también subsaharianos que llevan años esperando a entrar en Europa.

5.600 inmigrantes de los 9.000 que entraron en España el pasado lunes han sido devueltos a Marruecos en las últimas horas según el ministerio del Interior, mientras unos 2.700 siguen en Ceuta, de los que unos 750 son menores de edad. Hay niños desde los 8 y 9 años hasta adolescentes que no hablan español y que no tienen ningún documento de identidad ni forma de hablar con sus familias. Algunos de los menores de edad y migrantes marroquíes también han vuelto a Marruecos por su propia voluntad al percatarse de que la situación en España no es "la que les contaron", y han mostrado su enfado durante toda la madrugada.