Tensión en el Magreb ante una posible escalada de violencia entre Argel y Rabat

Si hay un conflicto en el entorno euro-mediterráneo merecedor de la calificación de irresoluble –al margen del palestino-israelí- ese es, desde luego, el que desde hace más de cuatro décadas mantienen Argelia y Marruecos por el control del Sáhara Occidental. El contencioso en torno a la antigua colonia española, considerado desde 1965 como ‘territorio no autónomo’ por Naciones Unidas –que acaba de renovar por un año el mandato de la misión para la celebración de un referéndum, la Minurso- está en el fondo de los problemas entre los dos vecinos del Magreb, un mismo pueblo dividido por una frontera ficticia pero dramáticamente inamovible, y desde luego también lo está de la crisis agudizada en las últimas semanas entre Argel y Rabat. Una crisis que entró en una nueva fase el pasado miércoles, al denunciar Argel “el cobarde asesinato” mediante “un bombardeo brutal” con drones de tres de sus nacionales cuando transitaban por una ruta secundaria dentro del territorio del Sáhara Occidental. Concretamente, si la información aparecida en medios argelinos es cierta, el ataque se produjo al este del muro levantado por Marruecos en el interior de la extensa ex colonia española, esto es, la zona controlada por el Frente Polisario.