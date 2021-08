¿Una breve dictadura para salvar la democracia en Túnez?

Es obvio que Saied no pidió permiso al jefe del Gobierno –Hicham Mechichi- ni al presidente del Parlamento –el veterano líder islamista Rachid Ghannuchi. Y la corte constitucional sencillamente no existe por culpa de la clase política tunecina, incapaz de establecerla desde la aprobación de la Constitución actual. Una Carta Magna, por cierto, que, según Saied, entraña “obstáculos por todas partes” , y que consagra un sistema semi-presidencial en el que el presidente comparte el poder ejecutivo como un primer ministro que responde ante el Parlamento.

No es la única detención a un político registrada en los últimos días . El viernes, el diputado de la coalición islamista Al Karama Maher Zid era arrestado en la capital tunecina por un caso abierto contra él hace tres años, aunque liberado finalmente este sábado.

Para el catedrático honorario de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid Bernabé López García, Túnez “vive momentos de incertidumbre ante el temor de una deriva autoritaria . El período de 30 días abierto por el presidente es clave para encauzar el país en una nueva dirección, pero no aparecen por el momento síntomas que conduzcan a un diálogo nacional necesario para superar los desajustes constitucionales que han llevado al bloqueo institucional que ha paralizado al país”.

“No es momento para hombres providenciales y se echan de menos iniciativas como la preconizada por la central sindical, que en 2015 le valió el premio Nobel de la Paz (en unión con otras entidades empresariales y de derechos humanos) por haber contribuido a superar la grave crisis vivida por el país en 2013 y a que se aprobara por consenso la constitución de 2014”, escribe el especialista en temas magrebíes en un artículo reciente para el Real Instituto Elcano. Con todo, el especialista español en temas magrebíes deja a NIUS desde la capital tunecina un mensaje de cierta calma: “Hay riesgos, pero no soy por el momento pesimista” .

La oposición –incluida Ennhada, consciente ya de que el nuevo escenario no será flor de un día- y la comunidad internacional –que ha optado por pedir prudencia y respeto por las instituciones de manera genérica- instan a Saied –que se ganó la simpatía de una gran parte de los tunecinos en el otoño de 2019 al presentarse como un outsider- a no hacer oídos sordos a la clase política y resto de actores sociales y económicos del país en esta coyuntura inédita.

Por el momento no hay indicios que hagan pensar en que la división política y social pueda desembocar en enfrentamientos violentos en las calles. Con todo, el riesgo no puede descartarse. “Todo dependerá de la evolución de las cosas mañana. Dependerá del comportamiento del presidente, que concentra hoy los tres poderes. Puede respetar su compromiso y hacer participar a las partes, a la sociedad civil, ser transparente… Como puede caer en una deriva autoritaria autocrática. Recordemos que los tunecinos ya saludaron el golpe de Estado sanitario de Ben Ali contra Bourguiba en 1987”, explica a NIUS un consultor marroquí afincado en Túnez que prefiere no ser citado por su nombre.