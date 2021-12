Túnez: la esperanza democrática árabe se derrumba

El plan expuesto por el presidente tunecino pasa por abrir el próximo mes de enero un proceso de consultas online a la población para recabar supuestamente sugerencias sobre posibles reformas constitucionales. Una vez cerradas las consultas el 20 de marzo, un comité de expertos –y no la Asamblea de Representantes, ya disuelta- redactará una nueva Constitución y una nueva ley electoral. Su misión deberá concluir antes del 30 de junio próximo.

El mandatario tunecino, que llegó al poder en las elecciones presidenciales de octubre de 2019, había afirmado en septiembre que “los tunecinos rechazaron la Constitución” y que “las Constituciones no son eternas”. “El problema en Túnez deriva de la Constitución de 2014. La Ley Básica ya no es válida y su implementación no puede continuar porque se ha vaciado de toda legitimidad”, advertía el pasado día 9 de diciembre.