Túnez tensa al máximo las costuras de su democracia y coquetea con el conflicto civil

“El presidente no es un dictador, tengo confianza en él. Esto era necesario. Los islamistas no van a dejarnos en paz”, afirma desde la capital tunecina a NIUS la joven Sabrine Ben Ameur. Un sentir que comparten con ella cientos de miles de tunecinos, como los que han salido en las últimas horas a celebrar la decisión del presidente Kais Said de cesar al primer ministro, Hicham Mechichi, suspender el Parlamento durante 30 días y retirar de manera inmediata la inmunidad parlamentaria a todos los diputados. Asume todos los poderes invocando el artículo 80 de la Constitución tunecina con objeto de enderezar el rumbo del país.