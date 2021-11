El alcalde electo de Nueva York cobrará sus tres primeras nóminas en bitcoins

“En Nueva York siempre vamos a lo grande”, ha publicado en las redes el ex capitán de la policía tras ganar las elecciones el pasado martes. Quiere que la ciudad se convierta en “el centro de la industria de las criptomonedas y otras industrias innovadoras de rápido crecimiento ”. “¡Sólo espere!” – tuiteó el demócrata que se convertirá en el segundo alcalde afroamericano de Nueva York.

“ Suárez quiere que Miami se convierta en el próximo Silicon Valley , no porque quiera tener muchos bitcoins, sino por la tecnología blockchain que lleva detrás, porque la criptomoneda también resuelve problemas de la sociedad”, señala a NIUS Juan Pablo Herranz, CEO de K-Rolus , una web especializada en criptomonedas.

España por el contrario, está muy lejos de introducir la criptomoneda en la sociedad con naturalidad, afirma el CEO de K-Rolus, quien por motivos profesionales vive entre Madrid y Miami: “Las instituciones españolas no sólo no están favoreciendo que esa opción sea más rápida, sino que están poniendo trabas. Recientemente, una empresa privada de criptomonedas desarrolló en Madrid, Barcelona y otras ciudades, una llamativa campaña sobre bitcoins bajo lemas como `La revolución acaba de empezar, bienvenidos a Bitcoin´”. Esto no gustó al Gobierno y partir de ahí, para tomar carta en el asunto, se aprobó una reforma para que Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), vigile este tipo de campañas”.