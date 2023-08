Trump dará una entrevista televisiva a Carlson en vez de participar en el primer debate del Partido Republicano

La alianza entre el periodista y el expresidente es parte de una estrategia electoral

El magnate no participará en el primer y próximo debate del Comité Nacional Republicano

Se especula con la duración de esta alianza

Donald Trump tiene previsto emitir una entrevista grabada con Tucker Carlson en lugar de participar en el debate republicano donde aparecerán el resto de aspirantes a representar al partido en las primarias, de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Algo que no ha gustado nada a la cadena Fox, que albergará el debate. Ambos consolidan así su revancha ante la cadena conservadora, que despidió hace unos meses a su periodista estrella y que acabó dando la espalda a Trump tras sus acusaciones, mantenidas en el tiempo, de fraude electoral.

Esta decisión tampoco ha sido del agrado del Comité Nacional Republicano (CNR), ya que nadie del equipo de Trump lo ha comunicado aún de forma oficial. La actitud del expresidente podría forma parte de una estrategia electoral, tal y como hizo durante su campaña de 2016, en la que decidió no ir al enfrentamiento final de las primarias republicanas antes del caucus de Iowa, aqunue en ese caso Trump perdió las asambleas electorales de ese estado ante el senador Ted Cruz.

Encuentro

Parte de la misma estrategia podría ser la alianza entre el magnate y el hasta hace poco periodista estrella de Fox News, Carlson. Por el momento, el anuncio de la entrevista ha tenido una buena repercusión mediática y se cuestiona si, de hecho, podría eclipsar el debate del resto de los candidatos republicanos en caso de que ambas emisiones fueran simultáneas. La posibilidad de la contraprogramación está en el aire y se interpreta como un pulso de Trump tanto a la cadena televisiva como al resto de los aspirantes a las primarias republicanas.

Desde hace meses, personas del entorno del ex presidente había comentado la posibilidad de que este no participara en ninguno de los dos primeros debates republicanos, que son patrocinados por el CNR. Estas mismas fuentes han señalado que la entrevista ya ha sido grabada y será retransmitida a través de una plataforma on line, aún no desvelada.

Debate

La participación de Trump en el coloquio que mantendrán el resto de los candidatos republicanos, el próximo miércoles en Milwaukee, ha sido descartada por el propio expresidente a través de su plataforma web, Truth Social, donde el pasado jueves escribió: “Reagan no lo hizo y tampoco los demás. La gente conoce mi récord, uno de los mejores de la historia, entonces, ¿por qué debatiría?”.

Los aspirantes que sí han confirmado su participación hasta el momento son el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el ex vicepresidente Mike Pence; la ex embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley; el el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie; el empresario Vivek Ramaswamy; el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum y el senador Tom Scott.

Rivales

Todos esos candidatos cumplen los requisitos establecidos por el Comité Nacional Republicano, que exige tener al menos 40.000 donantes particulares y el 1% de apoyo en las tres encuestas previas organizadas por dicho comité, para poder formar parte del primer debate. La gran mayoría de ellos han presionado a Trump para que participara, conscientes del tirón de audiencia que tendría el acto y la oportunidad que supondría para cada uno ellos en caso de poder significarse sobre el gran rival de la contienda electoral.