El abogado de McAfee, sobre su muerte en la cárcel: "Nunca nos insinuó que fuera a suicidarse"

"No puedo confirmar que se trate de un suicidio porque estoy a la espera de que acabe la investigación policial y de que las autopsias revelen las causas del fallecimiento", agrega Villalba, que ha solicitado al juez una segunda autopsia a voluntad de la familia. La última vez que lo vio fue en la preparación de la vista de extradición, en la misma cárcel de Sant Esteve Sesrovires.

Un trato "cruel" que "no puede salirle gratis al sistema"

La defensa de McAfee critica que los magistrados le hayan negado "sistemáticamente" la libertad cautelar a pesar de no tratarse ni "de un delito de sangre, ni de un narcoterrorista, ni de un pederasta". En este sentido, Villalba añade que "vemos deportistas que no han pisado ni una comisaría siquiera y han solucionado su impago de impuestos". Mientras tanto, en el caso del informático, "no se contempló" ni el pago de una fianza, ni la retirada del pasaporte, ni la imposición de un brazalete electrónico de seguimiento, ni la comparecencia periódica en un juzgado.