ONU: Estados Unidos libra su propia batalla con China, Francia e Irán

Y a pesar de que de forma oficial no se ha informado sobre las reuniones mantenidas con Hosein Amirabdolahian, responsable de Exteriores iraní, el gobierno de Biden está trabajando de forma intensa para que sea posible retomar el acuerdo nuclear. Según la agencia Associated Press, un alto funcionario estadounidense que no quiso identificarse dijo a los medios que si Teherán no daba una fecha para la reanudación de las conversaciones, Estados Unidos daría por finalizados los beneficios ofrecidos en el acuerdo.