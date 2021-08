Afganistán se convierte en la gran crisis de Biden

El presidente J oe Biden, acorralado por las críticas y cuestionado por la retirada de las tropas de Estados Unidos del avis pero afgano, defendió anoche su decisión al respecto insistiendo en que no repetiría “los errores del pasado”. Y lo hizo a través de un discurso a la nación recordando que el objetivo, ya cumplido, era evitar una base de operaciones de Al Qaida en la zona.

Pero muchas de las personas que en su momento estuvieron de acuerdo con que la intervención militar de Estados Unidos era una buena idea se han visto impactad as por las imágenes que han dado la vuelta al mundo durante las últimas horas, así como por las del propio Joe Biden atrincherado en Camp David, dando excusas por la retirada.

Michael Waltz, republicano por Florida y oficial de la reserva del ejército que estuvo durante varios meses en ese país de Oriente Medio, señalaba lo que está en boca de otras personas en este momento: “¿Quien va a volver a confiar en nosotros como para arriesgar no solo sus vidas sino las de sus familias para apoyar a Estados Unidos, y a sea en Cuba o Taiwan?”.

Y más allá de tendencias políticas: ¿C ómo es posible que la inteligencia de EEUU con sus múltiples agencias y el Petágono no vieran lo que estaba pasando ? Dónde los talibán tenían tres meses para llegar a Kabul fueron tres días , dónde los afganos tenían un ejército, los políticos y los militares desistieron a confrontar a los talibán.

El 73% de los encuestados por Hill-HarrisX, entre el pasado 2 y el 3 de julio, declaraba apoyar la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistá n. De estos, el 32% arropaba firmemente la medida y el 42% lo hacia de alguna manera. Solo el 27% se oponían en general, incluyendo un 7% que lo hacía de forma taxativa. Esta consulta, publicada por The Hill, s eñalaba tambien que el 81% de los demócratas consultados estaban a favor de la salida, al igual que el 61% de los republicanos.

Ya en octubre de 2018 la mitad de las personas preguntadas (49%), s egún una investigación de Pew Research Center , pensaba que Estados Unidos habia “fracasado mayoritariamente” en Afganistan y eran pesimistas sobre los resultados de la presencia militar allí. Solo un tercio (35%) decía que se habían cumplido los objetivos mientras que un 16% no supo qué contestar.

Más divididos se encuentran los resultados publicados por Polling Report, en base a otra encuesta de Gallup Poll, realizada entre el 6 y el 21 del pasado mes de julio. En este caso el 47% contestó afirmativamente a la pregunta de si “consideraba un error el envió de tropas a Afganistán" mientras que un 46% lo hizo de forma negativa y un 6% no estaban seguros de su respuesta.

Lo que se debate ahora entre los ciudadanos, medios y círculos políticos es que esta no solo es una cuestión de confianza sino de si los talibanes continúan siendo una amenaza tanto para la población afgana como para la estadounidense.

Algo que no quedó suficientemente explicado por el presidente cuando dijo recientemente que “un año mas, o cinco, de presencia militar de nuestras tropas allí, no habría hecho una diferencia sobre el hecho de que el ejército afgano pueda o quiera mantener su propio país y una presencia estadounidense interminable en medio del conflicto civil de otro estado no era aceptable para mi”.