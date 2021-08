El covid viaja en moto: alerta en EEUU ante la gran quedada motera que puede disparar los contagios

Dakota del Sur ha tenido restricciones muy leves para acabar con la Covid-19, sin ser obligatorio el uso de mascarilla en todo el estado . Hasta ahora, la apuesta no les ha salido mal: el estado solo ha visto alrededor de 150 muertes por el virus y los casos nuevos en su mayoría rondan entre 40 y 100 al día.

Los expertos creen que es menos probable que la Covid-19 se propague al aire libre, pero los motoristas sin mascarilla no solo se juntan para pasar por los puestos instalados por los vendedores al aire libre, sino que también se apiñan en los restaurantes, bares, hoteles y lugares de música durante los 10 días que dura el evento.

El año pasado, la quedada de moteros, en la pequeña ciudad de Dakota del Sur, c umplía 80 años . Fue una de las pocas concentraciones que no se pospuso para este año . Reunió a cerca de casi 250.000 personas, las que se espera este año.

La ciudad no pudo parar la entrada de los participantes, por lo que se limitaron a no publicitar el evento y a cancelar el desfile y los conciertos , entre otras cosas.

El rally atrae a grandes nombres todos los años, y este año no es diferente. Los motociclistas ya se han reunido para ver a músicos como The Guess Who, Molly Hatchet y la banda tributo ZZ Top ZZ3, y continuarán llenándose los lugares de música para ver actuaciones de Smash Mouth, Bone Thugs-N-Harmony y más.