Amnistía alerta de que EEUU y México deportan a miles de niños migrantes no acompañados

Amnistía Internacional ha alertado este viernes de la deportación por parte de Estados Unidos y México de miles de niños migrantes no acompañados, que se ven obligados así a volver "a situaciones de peligro". La organización ha publicado el informe 'Empujados al peligro', que aborda las devoluciones de estos menores que parten de países centroamericanos con el objetivo de buscar protección en territorio estadounidense.

"Los gobiernos de Estados Unidos y México están devolviendo a decenas de miles de niños no acompañados que buscan seguridad a los países de los que acaban de huir , sin un proceso de selección adecuado y sin brindarles protección frente a los peligros a los que se pueden enfrentar a su regreso", ha denunciado Amnistía en un comunicado.

En este sentido, la organización ha lamentado que el "compromiso" por parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, de "aumentar la coordinación para el control de la inmigración", se traduce "en ampliar la interceptación y la devolución de miles de niños y niñas no acompañados a un peligro potencial en sus países de origen".

"Estas políticas son peligrosas e intolerables. Estados Unidos y México deben dejar de negar a los niños y niñas no acompañados sus Derechos Humanos universales a solicitar asilo y a la reunificación familiar, sin importar de dónde procedan", ha urgido.

"Casi todos" los niños mexicanos

Desde que el presidente Biden ocupó su cargo en enero de 2021, unos 50.000 niños migrantes no acompañados han cruzado a Estados Unidos en busca de seguridad , muchos de ellos separándose de sus familias, que han quedado atrapadas en el norte de México tras negárseles la posibilidad de solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos con México, ha relatado la organización.

Según las autoridades estadounidenses, aproximadamente el 80 por ciento de los niños no acompañados están tratando de reunirse con familiares en Estados Unidos, y aproximadamente el 20 por ciento proceden de México.

Así, Amnistía Internacional ha criticado que Washington "sigue devolviendo inmediatamente a casi todos los niños mexicanos no acompañados", mediante el uso "indebido" de una ley contra la trata de personas que permite a Estados Unidos repatriar con celeridad a niños y niñas de México o Canadá.

Esta práctica, ha condenado el grupo, se mantiene a pesar de la promesa del presidente, Joe Biden, de dejar de devolver a niños no acompañados. De facto, Biden no ha abandonado la aplicación de la política sobre menores no acompañados, la cual consiste en rechazar a todas las personas migrantes y solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México basándose en una "engañosa" orden de salud pública bajo el 'Título 42' del Código Penal estadounidense.