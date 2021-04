Harris explica su estrategia para "evitar" la llegada de migrantes a Estados Unidos

Harris cree que los migrantes "se quieren quedar en sus países de origen" y lo que tiene que hacer la Administración Biden es "crear el clima para que no sientan la necesidad de huir de sus casas". La vicepresidenta, que se ha reunido este miércoles con un grupo de expertos en el Triángulo Nort e ha adelantado que "no será algo que se logre rápidamente", y que el trabajo por delante requerirá de "un compromiso continuo".

"La mayoría de las personas no desean irse de su lugar de origen. No desean irse del lugar donde vivieron sus abuelos. No desean irse del lugar donde están familiarizados con la cultura y el idioma", ha indicado Harris, para señalar que cuando lo hacen "suele ser" porque "huyen de alguna situación de peligro o por la esperanza".