Gander, el pueblo de Canadá que el 11-S duplicó su población: "Se formaron vínculos de por vida"

La estadounidense Hannah O'Rourke y la canadiense Beulah Cooper nunca se hubieran conocido de no ser por los ataques terroristas del 11-S. El impacto de los dos aviones contra las Torres Gemelas sorprendió a Hannah y a su marido Dennis regresando de Dublín en un vuelo con destino a su ciudad, Nueva York, que tuvo que ser desviado a Canadá. Estados Unidos ordenó el cierre de su espacio aéreo y 200 aviones en ruta, que ya no podían regresar a sus destinos de origen, aterrizaron en aeropuertos del país vecino . Una operación conocida como Cinta Amarilla (Yellow Ribbon Operation).

" Hannah y Beulah han seguido en contacto todos los meses durante las dos últimas décadas . Hannah ha regresado a Gander y Beulah ha visitado a Hannah en Nueva York. Muchos pasajeros formaron vínculos de por vida", relata a NIUS desde Miami, Jim Defede . Este periodista estadounidense es autor de The day the world came to town (El día que el mundo llegó a la ciudad), un bestseller en el que narra la hospitalidad de los vecinos de Gander en aquellos días en los que cambió el mundo.

Aquel 11 de septiembre de 2001, y en cuestión de horas, la población de Gander casi se duplicó, con viajeros de 95 países diferentes. En los alojamientos apenas tenían 500 camas disponibles. Todos se volcaron; muchos se hospedaron en colegios, iglesias y algunos ofrecieron sus casas para dormir o ducharse . Se hicieron turnos de comida y no dudaron en donar ropa, ya que la mayoría no tenía acceso a sus equipajes, incluso colchones. "Están muy orgullosos de lo que hicieron y sorprendidos por la repercusión que tuvo", afirma Defede, que viajó allí cinco meses después del 11-S.

"Para muchos de los pasajeros que entrevisté también cambió su sentido de comunidad", explica el autor de The day the world came to town. Roxanne Loper es una de ellas. Junto a su marido Clark regresaba a Estados Unidos tras casi un largo mes en Kazajistán, donde habían adoptado a su hija Alexandria. "Me dijo recientemente que ahora es voluntaria en Texas para ayudar a las personas afectadas por desastres naturales. También se ha asegurado de inculcar a sus hijos el mismo sentimiento de bondad que le mostraron en Gander", añade el periodista estadounidense.