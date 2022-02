Biden apuesta al todo o nada con la vuelta a la Guerra Fría

Pero la parte complicada de este posicionamiento empieza ahora , después de que Putin haya cruzado las líneas rojas establecidas al declarar la independencia de las dos regiones separatistas del este de Ucrania, que van unidas a una futura ocupación militar. Porque aunque las sanciones económicas han sido inmediatas y se ha conseguido la unidad de las potencias occidentales contra Rusia, Biden no se encuentra en un buen momento de aprobación por parte de la ciudadanía y dentro de unos meses se enfrenta a unas elecciones legislativas que podrían dar el poder del Congreso al Partido Republicano.

Los riesgos son muchos , especialmente si se tiene en cuenta el precedente de la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Por eso en esta ocasión no habrá soldados patrios en suelo ucraniano. La a puesta de Biden pasa por seguir liderando la coalición de países que harán frente a Putin y avanzar en las sanciones que, de forma multilateral, se le pondrán a Rusia.

Como ha señalado recientemente al New York Times John Gans , autor de los discursos del Pentágono en la administración de Barak Obama, no hay que olvidar que “las ganancias de la política exterior rara vez son justas” y a Joe Biden le va costar recuperar la confianza de la opinión pública tras el fiasco de la retirada de sus tropas en Oriente Medio.

Una encuesta publicada la semana pasada por el portal Five Thirty Eight y realizada por The Economist/YouGov muestra cómo el 50% de los republicanos consultados y el 59% de los demócratas están de acuerdo con la imposición de sanciones económicas a Rusia, mientras que solo un 20% las rechaza.