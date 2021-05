Biden cree que la reacción de Israel a los ataques de Hamás "no es excesivamente significativa"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido la respuesta del gobierno de Israel a los ataques con misiles lanzados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre algunas ciudades de su territorio y ha considerado que la reacción " no ha sido excesivamente significativa". "La cuestión es cómo llegar a un punto en el que se reduzcan significativamente los ataques, especialmente los ataques con cohetes que se lanzan de manera indiscriminada contra centros de población", ha añadido según recoge la agencia Bloomberg.

Reunión del Consejo de Seguridad

Diplomáticos del Consejo han asegurado al medio israelí The Times of Israel que Estados Unidos ha presionado para que la reunión se celebrase el próximo martes y no este viernes, como se había planteado. Finalmente, Washington ha aceptado, a partir de presiones de Noruega, China y Túnez, que la sesión abierta se lleve a cabo el domingo.