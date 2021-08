Biden defiende la salida de EEUU y critica a políticos y soldados afganos por no hacer frente a los talibán

En una alocución tras la cual no ha aceptado preguntas, el presidente de EE.UU ha afirmado: "Los políticos afganos se han rendido, han huido (...). Nuestras tropas no pueden, ni deben luchar y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a pelear", ha defendido Biden durante su primera comparecencia ante los medios tras el colapso definitivo de Afganistán.