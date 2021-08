Biden da la espalda a los aliados del G-7 en Afganistán

Biden dijo no. A pesar de que las relaciones entre Estados Unidos y sus socios del G7 no pasaban por su momento, aún había esperanza de que el presidente estadounidense alargará la fecha de evacuación de Afganistán, más allá del 31 de agosto. Pero la presión ejercida por Alemania, Italia, Francia, Japón, Canadá y el promotor de la reunión virtual, Reino Unido, no ha dado los frutos que todos esperaban para amortiguar la debacle que ya se cierne sobre los civiles afganos.