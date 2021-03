Biden pide al Congreso a prohibir las armas de asalto tras el tiroteo en Colorado

En un discurso pronunciado desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha hecho hincapié en que "no necesita esperar un minuto más y mucho menos una hora" para "tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro". No solo insta a prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, si no también a cerrar las lagunas existentes en el sistema de verificación de antecedentes para adquirir armas de fuego.