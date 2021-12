Biden todavía ve posible negociar con Manchin la reforma de gasto social de la Casa Blanca

Ya pasó hace unas semanas con el Plan de Infraestructuras y energía verde de Biden. El presidente de Estados Unidos se encontró de frente con sus propios correligionarios de partido, un grupo de senadores Demócratas que no ven en el gasto público desbocado la salida a la crisis pos-pandemia. Manchin les lidera pero no está solo. El denominado "New Deal" de Biden se quedó en menos de un tercio de lo anunciado en los jardines de la Casa Blanca.