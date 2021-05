California y su problema con las matemáticas dividen a padres de alumnos y profesores

En su desarrollo plantea una ruta de enseñanza basada en los recursos y la orientación para “ayudar a los estudiantes de color y a las familias de bajos ingresos ” a facilitarles el acceso a las matemáticas, involucrando “a tantos estudiantes como sea posible no sólo en la resolución de problemas matemáticos, sino también en la comprensión de conceptos para que puedan aplicarlos en una amplia gama de aplicaciones del mundo real ”.

El “manual” pretende un diálogo entre profesor y alumno, para que no haya una frustración en el estudiante hacia las matemáticas, si conoce otra manera de resolver el ejercicio, pudiendo ser este incluso de interés para el resto de la clase. Es decir: “el kit de herramientas de matemáticas equitativas tiene como finalidad “involucrar a los estudiantes de todos los orígenes en una comprensión profunda de los conceptos que pueden usar por el resto de sus vidas” , expone en su programa.

La "supremacía" blanca en los errores abordados de manera directa

Ante tal afirmación, son numerosos los padres que han manifestado sentirse incómodos con el enfoque de una materia que consideran ajena al ámbito de la raza y la política. “Este marco matemático es un paso gigante hacia atrás y el adoctrinamiento en contra del mérito” , se ha quejado un padre de San Diego. "No conviertas las matemáticas en un campo de batalla ideológico" .

El director del Centro de Excelencia Educativa del Instituto Independiente y exsubsecretario de Educación de Estados Unidos, Williamson M. Evers, ha manifestado que el plan académico es una forma de enseñar propaganda en lugar de matemáticas, ya que “ está mayormente basado en preocupaciones ideológicas-sociales en lugar de buscar la excelencia académica” . Evers señala también que, de ser aprobado, el plan podría provocar que “ varias generaciones de estudiantes no sepan calcular los metros cuadrados de un apartamento o la superficie de un campo agrícola” como parte de la carencia que contiene.

“Me enseñaron matemáticas avanzadas y estudié álgebra en octavo grado (2º ESO en España)”, ha dicho el presidente de la Comisión de la Comisión de Calidad Educativa de California y profesor de historia de la escuela secundaria, Manuel Rustin: “Pensé entrar en la Universidad de California, pero finalmente las matemáticas se convirtieron en algo con lo que ya no podía identificarme. Fue un tormento memorizar procedimientos y fórmulas. ... Al ver lo que tenemos aquí, me he visto a mí mismo reflejado por todas partes".