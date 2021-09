Los votantes californianos deciden hoy si destituyen a su gobernador demócrata

Por ello, conservadores y progresistas han recibido unas donaciones inusualmente altas en este momento del calendario político, un apoyo de los pesos pesado s de los dos partidos mayoritarios (especialmente el demócrata, que ha apostado por la presencia física de Harris y Biden en la campaña y de Obama a través de las redes) y una cobertura de los medios de comunicación como no se veía desde las últimas elecciones presidenciales.

Y es que, según los demócratas, los republicanos tendrán muchas posibilidades de retomar el poder a nivel nacional - en Washington- si Newsom es destituido, ya que no se descarta que el escaño de la senadora demócrata Dianne Feinstein en el Capitolio quede libre, antes de tiempo, debido a su edad. Ello provocaría que la persona que la sustituyera fuera nombrada por el nuevo gobernador de California, que a su vez daría el control de la Cámara alta al Partido Republicano si resulta ser también republicano el nuevo gobernador de California.

“Derrotamos a Trump el año pasado pero no hemos derrotado al trumpismo. Es una cuestión de vida o muerte” , ha repetido Newsom durante la campaña, alarmado ante la situación creada y consciente de lo que se juega su partido, en discursos y apariciones mediáticas para pedir el voto de los californianos.

En esa lista, aparte de los 9 demócratas que optan al puesto, hay 46 republicanos entre los que se encuentran la atleta olímpica y reina de los realities Caitlyn Jenner , el ex alcalde de San Diego, Kevin Faulkoner y el locutor de radio Larry Elder , que es el que más seguidores tiene debido a su larga trayectoria mediática, que le proporciona un altavoz de largo alcance.

Hasta ahora, solo ha habido una destitución en el estado de California. Ocurrió en 2003 , cuando los ciudadanos decidieron que el republicano Arnold Schwarzeneger sustituyera al demócrata Gray Davis. Pero en esta ocasión las previsiones no son tan favorables para los conservadores.

Según declaró Paul Mitchell, vicepresidente de Political Data Inc. al New York Times, casi el 30% del electorado ha votado con antelación dando muchos más votos a los demócratas que a los republicanos y “si se llega al 60% de la participación es casi imposible que Newsom pierda”. Pero teniendo en cuenta que los votantes latinos y el segmento más joven de la población ha tenido muy poca participación hasta ahora, no está claro que eso vaya a suceder.