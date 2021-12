EE.UU. recorta de 10 a 5 días la cuarentena para los positivos por covid que no muestren síntomas

Por eso, las personas que resulten positivas deberían aislarse durante cinco días si son asintomáticas y una vez pasado ese periodo continuar con mascarilla otros cinco días para minimizar el riesgo de infectar a otros. Además, las nuevas recomendaciones cambian los periodos de aislamientos para contactos: quienes no estén vacunados o no se hayan puesto la tercera dosis guardarán cinco días de aislamiento y después utilizarán mascarilla cinco días más. Si el aislamiento no es posible, deberá utilizar una mascarilla bien ajustada tipo N95 durante diez días tras el contacto.