Celebraciones tras declarar culpables a tres blancos por la muerte del joven negro Ahmaud Arbery en EE.UU.

"Hemos ganado a esa turba de linchadores", ha celebrado el veredicto el padre del joven asesinado, Marcus Arbery. "Todas las vidas importan, no sólo las de los niños negros, no queremos que nadie pase por esto. No quisiera ver a ningún padre ver cómo linchan y disparan a sus hijos de esa manera", ha dicho.