Nueva York celebrará la reapertura de la ciudad con un mega concierto sólo para vacunados

La ciudad que se convirtió en el epicentro de la pandemia, levantó las restricciones a principios de este mes a medida que disminuyeron las tasas de hospitalización y aumentaron las de vacunación. Pero el país se ha quedado estancado en el ritmo de inoculaciones ya que 90 millones de habitantes no se han vacunado por voluntad propia . La población estadounidense no ha alcanzado aún el 50% de la vacunación. En Nueva York, donde el 70% de los adultos ya está vacunado, están ofreciendo incentivos de 100 dólares (84 euros) a quien acceda a ponerse la primera dosis .

"Es la ciudad de Nueva York. No nos conformamos con un sólo concierto en un sólo condado. Sin duda, eso no es suficiente”, ha dicho con entusiasmo el demócrata De Blasio ante los medios de comunicación, resaltando los “cinco conciertos icónicos y extraordinarios" mientras mostraba un cartel con la alerta “FOMO” ("Fear of missing out", "Miedo a perderse algo").