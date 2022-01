La Clínica Mayo despide a 700 trabajadores por no vacunarse del covid

La decisión ha provocado la reacción en el terreno político. Unos 38 políticos han firmado una carta pidiendo a la institución que elimine la norma de vacunarse para no perder el trabajo. La republicana Peggy Bennett ha liderado la iniciativa, que por el momento no ha tenido respuesta. Los firmantes han señalado que la norma "no se ajusta a la reputación e imagen" de la clínica. Igualmente han aseverado que no son antivacunas: "La gente merece tomar la decisión basándose en los beneficios y riesgos, no forzados por la amenaza de perder el trabajo".