Aumentan a 11 los muertos en el derrumbe de Miami mientras desalojan el edificio gemelo

Los equipos de rescate que trabajan contra reloj en el lugar del derrumbe parcial de un edificio de 12 plantas en Miami han encontrado los cuerpos de dos nuevas víctimas, con lo que ya son once los fallecidos, y aseguraron que "la búsqueda va a continuar". Hay 150 desaparecidos, mientras que 136 han sido localizados con vida, según la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava , que prometió llegar "hasta al fondo" en la investigación para determinar las causas de esta tragedia.

El alcalde ha querido subrayar que la evacuación no ha sido obligatoria. "El consenso es que no queremos obligar a que nadie haga nada. Solo queremos darles opciones y que se sientan a salvo, y que sigan así", ha añadido. El gobernador de Florida, Ron DeSantis , había avanzado la posibilidad de forzar una evacuación temporal dado que "ambos edificios son del mismo año y están diseñados igual" , aunque dejó la decisión final en manos del alcalde.

"Aunque parte de estos daños son menores, hay que reparar pronto la mayor parte del deterioro en el cemento", añade el documento, recogido por The New York Times y CNN. La grieta en el cemento de la piscina estaba provocando "daños estructurales importantes" y los trabajos para su reparación no habían surtido efecto.