La comunidad latina celebra su mes mientras se fortalece en Estados Unidos

Sin embargo, el censo de Estados Unidos no utiliza solo esta información para su recuento, ya que este se basa en una autoevaluación que permite que cada persona se identifique o no, como hispana . Además, según va aumentando el tiempo de permanencia de las generaciones de inmigrantes, la población que se identifica como hispana o latina disminuye. Así lo desvela una encuesta del Pew Research Center, donde se refleja que de los 42.7 millones de adultos con ascendencia hispana en Estados Unidos, en 2015, ya el 11% dijo no identificarse con el término hispano o latino.

“Cuando yo llegué de República Dominicana, hace 48 anos, no había ni siquiera clases de español en mi colegio de Passaic Park, New Jersey. Necesité la ayuda de una maestra particular, una hora cada día, para adaptarme a las clases en inglés. Aun así, creo que fue más fácil la integración para los que llegamos antes porque éramos muchos menos y no teníamos otra opción”, añade Abreu.