Derek Chauvin, declarado culpable de la muerte de George Floyd

El fiscal Steve Schleicher recordó al jurado las últimas palabras del fallecido, en las que hacía referencia a que no podía respirar, mientras tenía la rodilla del exagente apretando su cuello. En esta línea calificó el suceso como un asesinato ya que, siguiendo con sus palabras, no suponía ninguna amenaza y no estaba intentando lastimar a nadie.