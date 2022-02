Estados Unidos lidera el conflicto internacional de Ucrania gracias a su semi independencia energética

Suenan tambores de guerra en Europa mientras Biden se implica a dos bandas : negociando con el emir de Qatar para que el viejo continente no se quede sin combustible, en caso de conflicto bélico, y asegurándose el respaldo de los países beneficiados por este acuerdo para poder desafiar a Rusia con garantías, en caso de que Putin finalmente decida invadir Ucrania.

Una declaración de intenciones que permite a Joe Biden sacar músculo ante Vladimir Putin y decir al mundo que Estados Unidos ha vuelto , tal y como prometió que haría en su campaña electoral, hace poco más de un año. Lo cual no sería posible si la situación de desamparo energético en el que se encuentra la Unión Europea afectara por igual a Estados Unidos.

Pero las diferencias en este sentido son abismales. Mientras numerosos países del continente europeo sufren una grave dependencia del gas natural ruso (un 40% en el global), el gigante norteamericano está batiendo récords con sus reservas de petróleo y gas de producción propia, que le han permitido ahorrar unos 100.000 millones de dólares en los últimos meses, al no haber tenido que recurrir a mercados extranjeros.

Estas medidas no solo reducen la producción , sino que se unen a la disminución de demanda ya provocada por la pandemia y al aumento del precio generado por los problemas de suministro, que han dado lugar a que la independencia energética del país ahora no sea total . Sin embargo, Biden se siente respaldado por las grandes reservas de petróleo existentes y el buen ritmo de la producción, que aun siguen siendo lo suficientemente altos como para que pueda plantar cara a Putin, en un conflicto internacional de estas dimensiones.

Pero el presidente norteamericano no debería olvidar que Rusia también es una potencia energética (tercer productor mundial de petróleo y el segundo de gas natural), aporta un tercio del gas que Europa consume y un cuarto de las importaciones de petróleo crudo, según datos del think tank estadounidense Cfr (Council on Foreign Relations).