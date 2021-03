Un congresista republicano por Nueva York renuncia a la reelección tras una denuncia de acoso sexual

El congresista republicano por Nueva York Tom Reed ha anunciado que no se presentará a la reelección en 2022 después de que la semana pasada se hiciera pública una acusación sobre acoso sexual contra él. "Mi comportamiento le causó dolor, le mostró falta de respeto y no fue profesional. Me equivoqué, lo siento y asumo toda la responsabilidad", ha expresado Reed en un comunicado del que se ha hecho eco la cadena CNN.