Crisis de los opiáceos en EE.UU.: un pacto judicial con la fabricante de Oxycontin indigna a familiares de víctimas

El dinero de la indemnización se destinará a la lucha contra los efectos de los opiáceos con programas de tratamiento y sensibilización. Las víctimas de la adicción recibirán entre 3.500 y 48.000 dólares de compensación individual, informa The Independent.

Las condiciones del pacto han recibido el rechazo de numerosas familias. Algunas han lamentado además que no se hayan pedido disculpas por parte de los dueños de la farmacéutica .

"Sus vidas no cambiarán. Qué pena que no se pueda hacer algo para obligarlos a sufrir como nosotros", decía a The Independent la familiar de una víctima. Sin embargo, ella sí está dispuesta a aceptar el pacto porque cree que el dinero puede ayudar a salvar a su hermano menor que lucha contra esa adicción.