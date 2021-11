Darrell Brooks, un rapero con un amplio historial delictivo, acusado del atropello masivo en Wisconsin

El jefe de Policía de Waukesha, Daniel Thompson , ha identificado al presunto autor como Darrell E. Brooks , un rapero de 39 años que habría actuado solo después de estar involucrado en un "incidente doméstico" del que, por el momento, no se ha dado más información. Según NBC News, tiene antecedentes policiales. Hace unos días salió de la cárcel tras pagar una fianza de 1.000 euros por un atropello intencionado.

"No hay evidencia" de que se trate de un incidente terrorista, ha agregado. No obstante, el sospechoso enfrenta cinco cargos de homicidio intencional en primer grado, según Thompson, que no ha descartado que se le imputen más cargos.