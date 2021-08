La "dependencia" de Biden de los talibanes

Siendo conscientes de que al actual gobierno está atrapado y no le queda más remedio que aceptar la situación, el represente republicano por Texas de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, declaró que no creía que se pueda “confiar nunca en los talibanes, estamos metidos en una situación en la que les estamos rogando que no violen nuestro perímetro en el aeropuerto pero no sé durante cuánto tiempo van a respetar este acuerdo”.