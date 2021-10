Trump desafía económicamente a las grandes tecnológicas con su nueva red social

La fórmula diseñada por el equipo de Trump para ganar músculo financiero se llama "SPAC". Estas siglas se traducen al español como Compañía con Propósito Especial de Adquisición. Se trata de una empresa sin actividad operativa (no es manufacturera) y, cuyas acciones se emiten en un mercado de valores para acometer una futura compra o fusión de una empresa en un sector concreto y con fecha de vencimiento. El objetivo es que la empresa privada adquirida pase a cotizar en bolsa. Los patrocinadores iniciales de la SPAC adquieren u na participación mayoritaria de esa empresa, explica Finect.

La compañía de Trump se ha fusionado con DWAC, que es una de esas empresas ya cotizada en bolsa y que se dedica a buscar empresas que no cotizan en bolsa, y cuyo objetivo es dar valor a sus acciones en el Nasdaq con la posibilidad de rápidos crecimientos. El anuncio de la compra de la empresa de la red social de TRUMP por parte de DWAC dio lugar a que el viernes las transacciones fueran especialmente intensas y los cambios de precio se dispararan, lo que provocó la suspensión de su cotización durante 12 veces. Las SPAC´s comenzaron a florecer en la década de 1990 en los mercados estadounidenses, en sectores como el tecnológico, sanitario, logístico, medios de comunicación, comercio minorista o telecomunicaciones y miles de startups han conseguido financiación gracias a esta fórmula que, en España, se empieza a regular ahora.

Pero esta situación no afecta, de momento, al nuevo producto de Donald Trump , que sigue impulsado tanto por su popularidad entre los conservadores como por la inercia especulativa del modelo de negocio que lo respalda. Por ello, y a pesar de su enorme volatilidad, las acciones de Digital World Acquisition Corp ( DWAC ) no han parado de subir desde el anuncio de fusión con Truth Social.

Esta nueva empresa, presidida por el propio Trump, tiene como objetivo “crear un rival al consorcio de medios progresistas y combatir a las Big Tech de Silicon Valley”, ya que han utilizado su poder “de manera unilateral para silenciar a las voces contrarias”, según dijo en un comunicado el ex presidente. “Vivimos en un mundo donde los talibanes tienen una gran presencia en Twitter pero en el que su presidente favorito ha sido silenciado”, añadió.

La nueva red social de Trump, sin embargo, todavía tiene que solventar algunos problemas que no son menores. Aunque está disponible en la Apple Store, Truth Social no podrá aprovechar el tirón actual porque no estará totalmente lista hasta febrero de 2022, aún está a la espera de hacer pública su propia aplicación y, sobre todo, deberá informar acerca del precio que piensa poner a sus servicios.