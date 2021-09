El día que el general Patton bombardeó un volcán para desviar la lava

La misión recayó en la patrulla de aviones del Ejército con base en la isla de Ohau. Al mando: el entonces teniente coronel George S. Patton, tal vez el soldado más vistoso del siglo XX americano. A él se le atribuye la recurrente cita "ponte al frente, sígueme o quítate de en medio" (Lead, follow or get out of the way); otros preferirán: "Cuando todos piensan lo mismo, entonces es que alguien no está pensando". Ambas definen su carácter.