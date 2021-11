Trump acusa a Alec Baldwin de haber disparado intencionalmente contra Halyna : “Está enfermo”

"Si a mí me dan una pistola nunca apuntaría a alguien y le dispararía. Y ella era realmente una directora de fotografía, no una actriz que estaba en el set con él, así que eso significa que tomó el arma y apuntó a una directora de fotografía, apretó el gatillo y ella murió", continúa diciendo .

Este sábado, Baldwin publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de un artículo publicado en el portal estadounidense The Wrap en el que se hacen eco de la entrevista de Trump, pero no añadió ningún comentario.

No obstante, la enemistad entre el ex presidente de EE.UU. y el actor viene de lejos. Trump ha sido siempre muy crítico con las imitaciones que Baldwin ha realizado, desde que apareciera caracterizado de él en 2016 en el programa Saturday Night Live.

"Lo he visto hace unos años porque hizo, yo creo, un trabajo pobre imitándome en Saturday Night Live. Darrell Hammond hizo un buen trabajo, es muy talentoso. Alec Baldwin fue terrible. Y no me gusta o me disguta, no le conozco", comentó.