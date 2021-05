Las dos casualidades que hicieron que Melinda y Bill Gates empezaran a salir

Así describió ese encuentro Melinda French Gates-quien recientemente ha agregado su apellido de soltera en la mayoría de sus sitios web y redes sociales- en su biografía publicada 2019, The Moment of Lift " Llegué tarde y todas las mesas estaban llenas excepto una, que todavía tenía dos sillas vacías una al lado de la otra. Me senté en uno de ellos. Unos minutos más tarde, llegó Bill y se sentó en el otro".