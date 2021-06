Las dudas sobre la existencia de ovnis sobrevuelan los Estados Unidos

Más de 120 incidentes relacionados con objetos voladores no identificados, a lo largo de las últimas dos décadas , han sido investigados por expertos de las agencias de inteligencia estadounidenses y recopilados en un informe cuya parte de su contenido, clasificado durante años, acaba de conocerse .

Y si bien la documentación no da una explicación a los extraños movimientos de estos objetos, su inusual aceleración, asombrosa capacidad de inmersión y cambio de dirección, tampoco ha aportado evidencias claras de que estos fenómenos sean provocados por naves extraterrestres.

Vídeos de la Marina

Los vídeos que han llevado al desconcierto a científicos y servicios de espionaje fueron grabados por la Marina estadounidense y si algo dejan claro, es que esos incidentes no han sido originados por el ejército ni están protagonizados por tecnología avanzada del gobierno de los Estados Unidos.

Ello aumenta la preocupación de las autoridades porque países, como Rusia o China, hayan desarrollado ya tecnología supersónica y puedan ser los protagonistas de estos fenómenos en el ensayo de armamento y defensa antimisiles. De hecho, los trabajadores del Pentágono han examinado este material para asegurarse que , independientemente del origen de los objetos, estos no supongan una amenaza real.

Conclusión ambigua

Hasta el momento estos son los datos más concluyentes del esperado informe que será presentado íntegramente, por los servicios de inteligencia, el próximo 25 de junio en el Congreso de los Estados Unidos, que si bien son ambiguos, no descartan de forma categórica que los objetos voladores sean naves espaciales extraterrestres.

Así lo dejó también entrever el ex presidente Barak Obama, durante una entrevista que le hicieron el mes pasado, en la cadena CBS. “Lo que es cierto, y lo digo en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”, dijo ante una audiencia norteamericana que desde siempre se ha sentido fascinada por la posible existencia de objetos voladores no identificados.