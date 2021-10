EEUU registró más de 21.500 asesinatos en 2020, según el FBI

El año 2020 en Estados Unidos no sólo ha sido históricamente uno de los más mortíferos por la pandemia del coronavirus -que se ha cobrado la vida de 700.000 personas hasta el momento-, sino también por el alarmante aumento de homicidios que se ha visto incrementado un 29.4 %con respecto al año anterior .

No hay una explicación simple para tan pronunciada subida. Los expertos que estudian la violencia apuntan a múltiples factores que podrían haber influido en el aumento de asesinatos : desde el trauma emocional y la inestabilidad económica de la pandemia, que afectó con más fuerza a las comunidades más débiles, hasta un aumento en el porte de armas en público y en su adquisición, que se incrementó a un ritmo sin precedentes .

James Alan Fox, profesor de criminología de la Northeastern University calificó el año pasado como un tiempo “único en muchos sentidos". Como consecuencia de la pandemia, “la gente no estaba en actividades estructuradas: los niños no iban a la escuela y los adultos no trabajaban. Todo el país estaba dividido por la política, la respuesta al coronavirus y el movimiento por la justicia social". Esas condiciones de ansiedad, señala Fox, estuvieron acompañadas de un aumento en las ventas de armas, debido a que "eventualmente, esas armas se usan en el calor de la ira".