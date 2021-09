El espejismo de la vuelta al cole presencial en Estados Unidos

La ansiada vuelta física a las aulas de la potencia estadounidense, con un aprendizaje que a diferencia de la mayoría del resto del mundo desarrollado seguía siendo virtual, no está siendo posible en una parte importante del país debido al repunte de casos de coronavirus y a una interpretación propia de los estados sobre cómo combatir la pandemia.

La peligrosidad de la variante Delta, que ha disparado el número de infecciones infantiles (1 de cada 100 niños ha dado positivo en Covid en sitios como Georgia); la imposibilidad de vacunar aún a los menores de 12 años; las distintas regulaciones de la política educativa , que dependen de los estados y distritos escolares; la ambigüedad de los sindicatos de educación , que no han querido entrar en la guerra ideológica que divide al país y la guerra política entre el gobierno federal demócrata y los estados donde mandan los republicanos, con el cuestionamiento incluso del uso de la mascarillas o el mandato de vacunación de los docentes , son las principales razones de esta situación.

Hay otros estados, como Florida, Arkansas, Texas y Arizona, que aunque no han sido sometidos a investigación por no haber prohibido las leyes federales tampoco las respetan, lo que aumenta el riesgo de contagio y las secuelas. Es el resultado de una política educativa fragmentada basada en regulaciones que dependen no solo de los estados sino de los propios distritos educativos.