Biden, ante el desafío del aumento de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México

El número de niños migrantes bajo custodia en la frontera entre México y Estados Unidos se ha triplicado en las últimas dos semanas (son más de 3.250) , según documentos de la agencia federal de inmigración estadounidense a los que ha tenido acceso The New York Times. Son centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia en sus países y, según el periódico estadounidense, muchos permanecen en centros de detención más de los tres días permitidos por la ley.

Todo un desafío, afirma The New York Times, para el intento del presidente de impulsar "un enfoque más humano" para quienes buscan acceder al país . Según la ley, los menores deberían ser trasladados a refugios administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, pero a causa de la pandemia, esos centros limitan el número de niños que pueden acoger.

No solo ha aumentado el número de menores no acompañados. La tasa de migrantes en enero en la frontera fue más del doble que la del año anterior. "Estamos en un punto de inflexión", ha dicho a The New York Times Theresa Cardinal Brown, directora de inmigración y política transfronteriza del Bipartisan Policy Center.