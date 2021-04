España, entre el 80% de los países a los que EE.UU. recomienda no viajar

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aumentado su lista de Do Not Travel al 80% de los países del mundo, debido a lo que considera "un riesgo sin precedentes para los viajeros" a causa de la pandemia de covid. El listado no prohíbe los viajes, sino que únicamente realiza una recomendación sobre evitar las visitas a aquellos lugares que considera peligrosos. Hasta ahora la lista estaba formada por 34 países y ahora sube a un total de 130 en nivel 4 de riesgo.