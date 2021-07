EE.UU. estudia pedir que los vacunados lleven mascarilla ante el repunte de contagios

Esta semana, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, volvió a recalcar que no es necesario que las personas vacunadas utilicen la mascarilla , aunque reconoció que hacerlo conlleva "algunas ventajas".

En cualquier caso, de suceder, no implicaría un mandato a nivel nacional y, según ha asegurado Fauci, no sería "incompatible", puesto que los CDC siempre emiten recomendaciones. No obstante, éstas influyen en las decisiones de las autoridades de cada estado y localidad del país.