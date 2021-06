Estados Unidos recomienda viajar a España solo a ciudadanos que estén completamente vacunados

En la actualización de la guía de los CDC, varios países han pasado del nivel 4 que implica la recomendación de "no viajar" al nivel 3 que significa "reconsidere viajar". Esto significa que se advierte a las personas que quieren viajar a estos países "estar seguras de estar completamente vacunados" mientras que a las que no lo estén, "evitar los viajes no esenciales".