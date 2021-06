El debate moral sobre los impuestos en Estados Unidos

El rico inversionista ex asesor de Trump, Icahn , cuyo patrimonio neto se estima en 17.200 millones de dólares, declaró un ingreso total de 544 millones de dólares en 2016 y 2017, de acuerdo con las declaraciones de impuestos obtenidas por ProPublica, pero no pagó nada al gobierno federal por esos años porque sus gastos excedieron sus declaraciones de ingresos.

Los ricos que quieren pagar más

El vacío legal del sistema judicial estadounidense

“Hay una razón por la que se llama impuesto sobre la renta”, agregó el multimillonario cuando se le preguntó si era apropiado no pagar impuestos durante los años específicos. "La razón es: si eres una persona pobre, una persona rica, si eres Apple, si no tienes ingresos, no pagas impuestos. ¿Crees que una persona rica debería pagar impuestos sin importar qué? No creo que sea pertinente. ¿Cómo puedes hacerme esa pregunta?”, añadió.