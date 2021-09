Estrés postraumático y duelo prolongado, secuelas de los familiares de los atentados terroristas

El duelo tras pérdidas no naturales —producidas en atentados, pero también en accidentes, suicidios, desastres u homicidios— se alarga en el tiempo , incluso años después de la tragedia, aunque algunas personas sí sean capaces de superar la muerte traumática.

Esta pena constante se incluyó en 2018 en la revisión que se hizo de la Clasificación Internacional de Enfermedades (denominada ICD-11) de la Organización Mundial de la Salud, según anunció un artículo en el European Journal of Psychotraumatology . Esta alteración se distingue de otros trastornos mentales como la depresión y el estrés postraumático y se asocia con una mala salud física, una menor calidad de vida y un deterioro funcional, unidos a un intenso dolor emocional relacionado con la pérdida.

Para la investigadora existen ciertas diferencias entre el 11-S y el atentado en Noruega: “El tipo de ataque (hombre armado vs. colisiones de aviones), la ubicación (atrapado en una isla vs. en medio de una ciudad), el grupo de edad (principalmente jóvenes y adultos jóvenes en Utøya vs. todos los grupos de edad, pero principalmente adultos), y la juventud políticamente activa en el de Noruega a la que se dirigió directamente el terrorista”.