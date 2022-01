Una estufa eléctrica, probable causa del incendio con 19 muertos en un edificio de Nueva York

El Departamento de Bomberos de Nueva York ha informado de que unos 200 efectivos han sido movilizados para combatir las intensas llamas, según apunta el diario 'The New York Post'. Fuentes de este diario sensacionalista aseguran que una de las víctimas mortales sería un niño de cuatro años. "Estaban sacando cuerpos de todos los pisos. Es el peor incendio que he visto en 30 años", ha relatado un bombero al 'Post'.