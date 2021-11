Las familias estadounidenses ya se preparan para la celebración de Acción de Gracias más cara de su historia

La reunión en torno al pavo en esta ocasión tendrá un aumento de precio del 565% con respecto a los costes que tenía en 1960 , según un estudio de la empresa de crédito Self. Y sin tener que remontarse tantos años atrás, el Departamento de Agricultura del gobierno ( USDA ) ya ha avisado de que los precios del pavo entero congelado habrán aumentado un 20%, solo desde el año pasado.

Y no solo lo que implican los transportes para llegar a tiempo a la cena, ya que si la gasolina cuesta ahora 1’30 dólares más por galón (3’7 litros) que hace un año, la electricidad también ha subido un 0’8%, los electrodomésticos un 9’6%, los aderezos de las ensaladas un 7’7% y las salsas o gravies sin los que no se come el pavo, un 1’8%.