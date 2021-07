Miles de manifestantes en las calles de Florida contra el régimen cubano

“¡Si Cuba está en la calle, Miami también!” , gritan los cubanos al sur de la Florida en solidaridad con los manifestantes que están protestando y arriesgando sus vidas en la isla por mostrarse contrarios al régimen dictatorial castrista. “¡Diaz-Canel, asesino!”, “¡Libertad, libertad!” , corean al unísono para que se les escuche alto y claro. No quieren al mandatario elegido a dedo para sustituir a Raul Castro. Quieren unas elecciones democráticas. Quieren libertad para decidir.

Desde que en Cuba comenzaron las jornadas de protestas el pasado 11 de julio, las más masivas y violentas desde que se instauró el régimen autoritario y dictatorial en 1959, la comunidad cubana en Miami no ha perdido el pulso organizando concentraciones y encuentros en diferentes puntos de la ciudad, en señal de apoyo a sus compatriotas. Miles de personas envueltas en banderas cubanas y estadounidenses suplican que sus voces sean escuchadas.

“Estamos en las calles desde Miami pidiendo por la libertad de nuestra gente. No estamos pidiendo comida, no estamos pidiendo medicinas. Estamos pidiendo que se acabe un régimen que lleva más de 60 años oprimiendo al pueblo, oprimiendo los derechos humanos. Pedimos libertad de expresión, poder elegir a nuestros representantes en Cuba ”, implora una joven bajo la emblemática Torre de la Libertad, el lugar elegido para una de las concentraciones del fin de semana y que en los años 60, el gobierno de Estados Unidos usó para tramitar y alojar a una ola de inmigrantes procedentes de Cuba a raíz de la revolución.

En un país conocido por sus medidas represivas contra la disidencia, Diaz-Canel no tuvo reparos en amenazar al pueblo con el uso de las armas y violencia, aunque posteriormente exhortó a no actuar con odio. La información que llega a los cubanos en Miami es, en cualquier caso, escalofriante.

“ Están limpiando las casas, están tocando las puertas como cuando el nazismo, sacando a la gente de las casas y encarcelándolos. Han desaparecido muchas personas . En “Plantados” (nombre que se le daba a los presos políticos) hubo quien creyó que exagerábamos, pero ahora pueden comprobar que la crueldad de los comunistas no tiene límites ”, reafirma Ventosinos a NIUS.

También la popular actriz cubana Zajaris Fernández, mezclada entre la masa de asistentes, aunque con un papel muy activo en las redes sociales, busca la fuerza para recomponer el ánimo después de la intensidad con la que están viviendo el “despertar” de Cuba: “No hay comida, no hay agua, nos están matando, muchas madres se han suicidando porque han matando a sus hijos. Pero en Cuba, no queremos que nos manden nada, lo que queremos es trabajar, necesitamos producir, ser un país independiente”.

“ Esto no tiene nada que ver con el bloqueo. El bloqueo de hecho es falso , la situación es interna, del gobierno de Cuba, de su dictadura con Díaz-Canel, con el régimen de los Castro”, señala otro manifestante

Entre los asistentes de una de las concentraciones convocada en Blue Lagoon, un hombre considera en voz alta que debería haber un “bloqueo completo” , incluso aunque haya que ir al aeropuerto, porque lo mejor sería “que no despegue ningún avión para Cuba”.

“ Todos los cubanos que quieran mandar medicamentos a la gente de Cuba está apoyando a la dictadura, porque esa medicina no le va a llegar al pueblo, se la van a quedar los comunistas y después lo van a querer vender a un precio que nadie lo puede pagar ”, apunta la cubana Jessica Cabrera a NIUS.

Milkos D Sosa, productor de teatro cubano, quien también estos días está muy pendiente de todo lo que sucede en su país, señala al respecto que “lamentablemente, ese ´bloqueo´ se lo ganó Cuba a pulso. Fue una medida que tomó Estados Unidos como respuesta a otras mucho peores” que el régimen castrista fue tomando a lo largo de la dictadura. “Además, -explica D Sosa-, uno no sabe realmente cuál es el alcance real del `bloqueo´ porque Cuba no permite que ningún organismo internacional entre allí para evaluar . El gobierno dice que le impacta todo, pero te das cuenta de que es mentira. Ni siquiera les interesa quitarlo porque es su justificación”.

Desde la isla caribeña comenzaron a llegar a través de las redes sociales imágenes dramáticas llenas de violencia por parte del gobierno ante la rebelión del pueblo cubano. Fue precisamente internet y las redes sociales las que facilitaron el levantamiento espontáneo en diferentes ciudades de Cuba. Pero desde que el presidente Díaz-Canel bloqueó las conexiones en la red, la información que llega es mucho más escasa . Biden está valorando la posibilidad de restablecer la señal en la isla, pero de momento, no ha habido luz verde.

“Biden no está haciendo nada y estamos a 90 millas (145 kilómetros) de Cuba” , cuenta con decepción una manifestante cubanoamericana.

La mayoría de los manifestantes con los que NIUS habla en las diferentes concentraciones convocadas, es partidaria de la intervención humanitaria y militar por parte de Estados Unidos aunque algunos dudan de que sea la opción más conveniente: “Sin duda necesitamos una ayuda pero no estoy seguro de que la intervención sea lo más acertado, tendríamos que ver, no sé, también me puedo equivocar”.